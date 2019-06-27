PR-директор Бари Алибасова и группы На-На Вадим Горжанкин
сделал откровенное признание. Оказывается, Бари Алибасов вовсе не был отравлен.
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин
сделал откровенное признание. Оказывается, Бари Алибасов вовсе не был отравлен.
По словам представителя продюсера, весь этот спектакль с госпитализацией
– тщательно проработанное и поэтапно реализуемое шоу. История с отравлением Бари
Алибасова средством для чистки труб была придумана для поддержания популярности.
"Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами,
понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят", - цитирует Горжанкина
"Вечерняя Москва". Он добавил, что это особенно актуально именно
сейчас, когда в отечественном шоу-бизнесе наблюдается кризис.
"Собрать полный зал могут единицы уровня Григория Лепса или "Ленинграда". В остальном – спрос ниже предложения.
И, как следствие, спад благосостояния эстрадных артистов", – пояснил PR-директор
Бари Алибасова.
По словам Горжанкина, каждое событие можно "продать". И
зазорным он это не считает. "Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они
ждут", – выложил пиарщик продюсера группы "На-На". Он уверен, что о таком
мечтают все звезды.
Горжанкин даже гордится выдуманным спектаклем. "Это образец того,
как можно использовать события личной жизни, даже неприятные, как
рекламу", – заявил представитель . "Так у нас возник "затяжной сериал". Причем, это еще не конец. "Наша история не закончится. Это шоу с
продолжением", – резюмировал Горжанкин.
Отметим, о том, что отравление и госпитализация – всего лишь
спектакль, ранее заподозрили многие российские звезды и рядовые пользователи
соцсетей, посчитав, что это довольно мерзко.