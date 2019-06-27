PR-директор Бари Алибасова и группы На-На Вадим Горжанкин сделал откровенное признание. Оказывается, Бари Алибасов вовсе не был отравлен.

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкинсделал откровенное признание. Оказывается, Бари Алибасов вовсе не был отравлен.По словам представителя продюсера, весь этот спектакль с госпитализацией– тщательно проработанное и поэтапно реализуемое шоу. История с отравлением БариАлибасова средством для чистки труб была придумана для поддержания популярности."Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами,понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят", - цитирует Горжанкина"Вечерняя Москва". Он добавил, что это особенно актуально именносейчас, когда в отечественном шоу-бизнесе наблюдается кризис."Собрать полный зал могут единицы уровня Григория Лепса или "Ленинграда". В остальном – спрос ниже предложения.И, как следствие, спад благосостояния эстрадных артистов", – пояснил PR-директорБари Алибасова.По словам Горжанкина, каждое событие можно "продать". Изазорным он это не считает. "Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего ониждут", – выложил пиарщик продюсера группы "На-На". Он уверен, что о такоммечтают все звезды.Горжанкин даже гордится выдуманным спектаклем. "Это образец того,как можно использовать события личной жизни, даже неприятные, какрекламу", – заявил представитель . "Так у нас возник "затяжной сериал". Причем, это еще не конец. "Наша история не закончится. Это шоу спродолжением", – резюмировал Горжанкин.Отметим, о том, что отравление и госпитализация – всего лишьспектакль, ранее заподозрили многие российские звезды и рядовые пользователисоцсетей, посчитав, что это довольно мерзко.