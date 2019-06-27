Во время своего брифинга 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он попросил отпустить украинских моряков, задержанных после организованной Петром Порошенко провокации в Керченском проливе.

Во время своего брифинга 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он попросил отпустить украинских моряков, задержанных после организованной Петром Порошенко провокации в Керченском проливе.Тот факт, что Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ответную ноту по поводу задержанных в Керченском проливе моряков в обход президента страны, судя по всему, вывел Владимира Зеленского из себя. Во время брифинга он жестко отчитал главу МИД Павла Климкина."Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета", – рассказал он. "Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", – пожаловался Владимир Зеленский.Также президент Украины воспользовался трибуной для того, чтобы публично и напрямую обратиться к Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он.Напомним, эпопея с украинскими моряками началась с того, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России и направились в Керченский пролив. Суда были задержаны российскими пограничными силами. В результате 24 украинских моряка были задержаны.Многие эксперты отметили, что у произошедшего имеются все признаки провокации со стороны Петра Порошенко, который тогда занимал должность президента Украины. Произошедшее позволило ему объявить военное положение в стране, а также в очередной раз создать для западных политиков искаженную картину происходящего в регионе.