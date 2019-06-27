Первый канал выплатит крупную суму первой жене Михаила Задорнова. Это компенсация за трансляцию концертов сатирика, авторские права на которые принадлежат экс-супруге писателя.

Первый канал выплатит крупную суму первой жене МихаилаЗадорнова. Это компенсация за трансляцию концертов сатирика, авторские права накоторые принадлежат экс-супруге писателя.Почти 4 миллиона рублей – с такой суммой расстанется Первыйканал по решению суда. Велта Задорнова оценивала свои претензии в сумму в 2раза большую, однако судьи сократили размер денежной компенсации.