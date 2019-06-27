Первый канал выплатит крупную суму первой жене Михаила Задорнова. Это компенсация за трансляцию концертов сатирика, авторские права на которые принадлежат экс-супруге писателя.

Первый канал выплатит крупную суму первой жене МихаилаЗадорнова. Это компенсация за трансляцию концертов сатирика, авторские права накоторые принадлежат экс-супруге писателя.Почти 4 миллиона рублей – с такой суммой расстанется Первыйканал по решению суда. Велта Задорнова оценивала свои претензии в сумму в 2раза большую, однако судьи сократили размер денежной компенсации.Решение суда появилось на сайте Арбитражного суда Москвы.Отмечается, что первая супруга Михаила Задорнова получит от 3,75миллиона рублей. Это выплаты за то, что в эфире были показаны фрагментыконцертов "Кому на Руси жить хорошо?" и "Умом Россию не понять".Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Известныйписатель-сатирик несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Однаколечение не помогало, Задорнов от него отказался и решил провести оставшеесявремя с близкими. В это время первая супруга, на которой сатирик женился в 1971году, проводила с ним много времени. В своем завещании Михаил Задорнов поделилправа на свое творческое наследие поровну между двумя женщинами – ВелтойЗадорновой и Еленой Бомбиной, напоминаетРешение суда в отношении истца в целом удовлетворило. "С одной стороны, решение положительное и мой доверитель удовлетворен. С другой стороны, суд размер исковых требований снизил. Вопрос об апелляции еще окончательно не решен", – приводит слова представителя Задорновой .