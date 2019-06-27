Звезда сериала Папины дочки Дарья Мельникова продолжает удивлять своими странными поступками. Многие переживают, что с ней творится что-то неладное. Актриса опубликовала новое фото в Stories в своем Instagram, теперь вопросов к ее поведению точно станет больше.

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова продолжает удивлять своими странными поступками. Многие переживают, что с ней творится что-то неладное. Актриса опубликовала новое фото в Stories в своем Instagram, теперь вопросов к ее поведению точно станет больше.После просмотров снимков стало понятно, что супруга Артура Смольянинова вместе со старшим сыном пришла в тату-салон. Мало того, что она решила обезобразить свое тело, так она еще и ребенка посадила в кресло к мастеру.Теперь на кисти малыша красуется непонятный рисунок. Благо нарисован он ручкой, поэтому совсем скоро должен смыться.А вот Мельникова татуировку сделала самую, что ни на есть настоящую. "Но я дождалась", – подписала кадр Дарья.Что именно теперь изображено на запястье звезды неизвестно. Сейчас это место обмотано бинтом, поэтому подписчики увидят эскиз только после заживления.Отметим, в последнее время героиня "Папиных дочек" все чаще совершает какие-то неординарные действия. Сначала она , затем испортила себе кожу ради избавления от целлюлита.Недавно она вообще повергла поклонников в шок. Актриса выложила фото, после которого все решили, что у нее.Армия фанатов переживает, как за физическое, так и за моральное состояние своего кумира. Эти внезапные изменения заставляют их переживать. Как утверждает "7Дней", обожатели все чаще замечают, что с лица Дарьи совсем пропала милая улыбка, которая делала ее такой привлекательной.