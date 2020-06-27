Бывший пресс-секретарь международной антиядерной организации Восстание против вымирания Зион Лайтс присоединилась к проядерному движению Экологический прогресс. В открытом письме она заявила, что почувствовала себя обманутой в окружении антиядерных активистов.

Бывший пресс-секретарь международной антиядерной организации "Восстание против вымирания" Зион Лайтс присоединилась к проядерному движению "Экологический прогресс". В открытом письме она заявила, что почувствовала себя "обманутой" в окружении антиядерных активистов.Свое мнение Зион Лайтс изменила после того, как начала самостоятельно узнавать о свойствах и природе радиоактивных отходов. По ее словам, она поняла и осознала имеющиеся факты."Будучи в окружении антиядерных активистов, я позволила страхам перед радиацией, радиоактивными отходами и оружием массового уничтожения поразить мое подсознание”, – приводит ее слова портал .Она призналась, что находясь в рядах антиядерных активистов, была подвержена антинаучным настроениям. Теперь Лайтс присоединилась к борцам за ядерную энергетику.“Я выяснила, что ядерные отходы на самом деле никогда никого ни разу не убивали, являются компактными по размеру и содержатся в соответствующих условиях при постоянном мониторинге", – рассказала активистка.Со слов Лайтс, когда она рассказала о своем открытии друзьям-"антиядерщикам", те начали сыпать аргументы, противоречащие фактам. В итоге женщина поняла, что с бывшими единомышленниками ей не по пути, а атомная энергетика – важный элемент в борьбе против глобального потепления. Она призвала всех своих друзей присоединиться к кампании в защиту ядерной энергетики.36-летняя Зион Лайтс – мать двоих детей. Она получила магистерскую степень в Университете Западной Англии, из-под ее пера вышло "Полное руководство по зеленому воспитанию детей", а многие называют активистку "Самой зеленой матерью Британии".Ранее она выступала с резкой критикой ядерной энергетики. Лайтс говорила, что государства не решают проблему безопасности ядерных отходов, а миллиарды людей скоро вымрут. Активность "антиядерщиков" привела к тому, что, согласно исследованию ученых дети начали видеть, последствия изменения климата в кошмарных снах.