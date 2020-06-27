Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала расписание игр оставшейся части регулярного чемпионата сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Рестарт турнира открывается матчем 30 июля между Ютой Джаз и Нью-Орлеаном.

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала расписание игр оставшейся части регулярного чемпионата сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Рестарт турнира открывается матчем 30 июля между "Ютой Джас" и "Нью-Орлеаном".В этот же день сыграют "Лос-Анджелес Клипперс" с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает официальный сайт НБА. 31 июля состоятся еще шесть игр: "Бостон" – "Милуоки", "Финикс" – "Вашингтон", "Орландо" – "Бруклин", "Мемфис" – "Портленд", "Хьюстон" – "Даллас" и "Сакраменто" – "Сан-Антонио".Каждая команда проведет по восемь встреч, чтобы определить посев плей-офф, который запланирован на 17 августа. Регулярный чемпионат завершится 14 августа.