Футболисты столичного Динамо проведут встречу 24-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА основным составом. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых в официальном Twitter команды.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2020-chempionat-rossii-dinamo-sygraet-s-cska-osnovnym-sostavom.html" target="_blank">Чемпионат России. Динамо сыграет с ЦСКА основным составом</a> - Футболисты столичного Динамо проведут встречу 24-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА основным составом. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых в официальном Twitter команды.
[url=https://33live.ru/novosti/27-06-2020-chempionat-rossii-dinamo-sygraet-s-cska-osnovnym-sostavom.html]Чемпионат России. Динамо сыграет с ЦСКА основным составом[/url] - Футболисты столичного Динамо проведут встречу 24-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА основным составом. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых в официальном Twitter команды.