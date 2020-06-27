Следователи устанавливают обстоятельства гибели 9-летней школьницы в заброшенном песчаном карьере недалеко от деревни Еляхино (Вологодская область, Череповецкий район).

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 9-летней школьницы в заброшенном песчаном карьере недалеко от деревни Еляхино (Вологодская область, Череповецкий район).Установлено, что девочка, приехавшая к бабушке на каникулы, играла с другими детьми в карьере в 350 м от деревни. На девочку обрушился грунт. Ее товарищи побежали за взрослыми, те поспешили на помощь и откопали ребенка, вызвали скорую помощь. Медики сделали все, от них зависящее, но было поздно. Девочка скончалась.Проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.