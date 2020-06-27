Нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. После дубля в ворота самарских Крыльев Советов в матче 24-го тура чемпионата России по футболу на счету 31-летнего форварда стало 69 мячей.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. После дубля в ворота самарских "Крыльев Советов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу на счету 31-летнего форварда стало 69 мячей.Как сообщает Чемпионат.com, 52 гола Дзюба забил в чемпионате России, два раза отличился в Кубке страны и Суперкубке, а также отправил 15 мячей в ворота соперников в еврокубках.Нападающий "Зенита" обошел португальца Данни (68 голов) в топ-10 бомбардиров "Зенита". Лидирует же в списке Александр Кержаков, в активе которого 163 мяча.