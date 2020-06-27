Формула-1 раскритиковала бывшего главу организации Берни Экклстоуна за его высказывания по поводу расизма. По мнению нынешнего руководства королевских гонок, комментариям экс-функционера нет места в обществе.

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу организации Берни Экклстоуна за его высказывания по поводу расизма. По мнению нынешнего руководства "королевских гонок", комментариям экс-функционера "нет места в обществе"."В тот момент, когда в обществе требуется единство в борьбе с расизмом и неравенством, мы категорически несогласны со словами Берни Экклстоуна. Таким комментариям не должно быть места ни в "Формуле-1", ни в обществе", – говорится в заявлении организации, опубликованном на странице F1 Media в Twitter.Ранее Экклстоун заявил, что чернокожие во многих случаях являются большими расистами, чем белые. Напомним, что экс-функционер ушел с поста руководителя "Формулы-1" в 2017 году.