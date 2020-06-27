Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову. На 22-летнего российского футболиста претендуют Байер, Вольфсбург и Хоффенхайм.

Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову. На 22-летнего российского футболиста претендуют "Байер", "Вольфсбург" и "Хоффенхайм".Об интересе к Чалову со стороны немецких команд стало известно Fussball Transfers. Сообщается, что армейцы, ранее готовые отпустить форварда за 20 миллионов евро, пошли на значительные уступки. Теперь, чтобы получить Федора, необходимо заплатить 10 миллионов.Напомним, что Чалов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/19.