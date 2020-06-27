Полузащитник московского Спартака Алекс Крал, перешедший в нынешнем сезоне из чешской Славии в стан красно-белых, стал чемпионом Чехии по футболу. Об этом сообщил пражский клуб на своем официальном сайте.

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал, перешедший в нынешнем сезоне из чешской "Славии" в стан красно-белых, стал чемпионом Чехии по футболу. Об этом сообщил пражский клуб на своем официальном сайте.Пресс-служба "Славии" опубликовала список футболистов, которые будут внесены в число чемпионов-2019/20. Среди них оказался и Крал. Напомним, что команда из Праги стала досрочным победителем национального первенства после победы над "Викторией" из Пльзени.В нынешнем сезоне спартаковский полузащитник провел шесть матчей за пражский клуб в чемпионате Чехии. В сентябре 2019 года он перешел в московский "Спартак".