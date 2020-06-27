27.06.2020

2020-06-27 18:10:03

Грозы принесут резкое похолодание во Владимирскую область

Температура воздуха опустится примерно на 10 градусов.

Похоже, что нас ждет резкий разворот погоды - ливни, а с ними — похолодание.

По данным синоптиков, вместо сегодняшних 27 градусов завтра нас ждет в первой половине дня не больше 17. Далее тепла прибавится, и столбик термометра может подняться до отметки 24.

Также с самого утра нас ждут грозы и дожди. Однако есть шансы, что к вечеру нгебо просветлеет.