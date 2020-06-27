Правительство России одобрило поправки к проекту изменений в федеральный закон Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты РФ. Проект поправок направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ.

Правительство России одобрило поправки к проекту изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ. Проект поправок направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ.Правовое регулирование отношений в этой сфере будет аналогично уже действующему режиму в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях. Поправки будут направлены в Госдуму в установленном порядке, сообщается на сайте правительства.Тем временем в пробах воды из водоемов Норильска впервые после аварии на местной ТЭЦ-3 не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов. Максимальное превышение ПДК после разгерметизации резервуара с топливом составляло 52 тысячи раз, напоминает ТАСС, а еще несколько дней назад ПДК нефтепродуктов была превышена вдвое.За последние сутки ликвидаторы собрали на месте аварии на ТЭЦ в Норильске 7 кубических метров топливно-водяной смеси, передает РИА Новости. Все это количество было собрано с акватории рек. Всего после аварии на ТЭЦ-3, произошедшей 29 мая, было собрано всего 32 974 кубометров смеси.