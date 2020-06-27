В Калининграде ждут и любителей отдыха на Балтике и тех, кто раньше ездил только на юг или в страны дальнего зарубежья. Что сможет им предложить самый западный регион России?

В Калининграде ждут и любителей отдыха на Балтике и тех, кто раньше ездил только на юг или в страны дальнего зарубежья. Что сможет им предложить самый западный регион России?Кажется что это Краснодарский край или Крым. Атмосфера весьма похожа — вот и море с купающимися, и кафе у воды и развлечения на променаде. Но нет, это Калининградская область. Прибрежная полоса Балтики надеется привлечь этим летом тех туристов, кто не смог выехать за границу, а на российском Юге уже побывал.У этого региона своя специализация. Людей меньше, вода холоднее, цены ниже. Недельную путевку можно купить за 30 тысяч рублей. Самолеты летают сюда из 15 регионов, запускают чартерные программы. С 1 июля возобновляется железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом."Чартеры первые запустили с 24 числа и число расширяется. Сейчас 15 городов в летной программе задействовано. Скоро запустим еще один рейс в Казань", — сообщил Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.Светлогорск — пожалуй, главный курортный городок на российской Балтике. Пляж готовят к открытию, намывают песок, готовят променад к большой реконструкции — скоро здесь начнут возводить отели и медицинские центры. Те гостиницы, что уже открыты — забронированы на июль и август на 85 процентов. При заселении гостям измеряют температуру, предлагают антисептики."Ужесточился контроль уборки номерного фонда. Используем кварцевание после каждого проживания, и только потом уже горничная заходит. У горничной 2 костюма. Один — для грязной работы, когда идет уборка. Она убирает и переодевается уже в чистый фартучек, и у нее уже идет уборка с чистым бельем и подготовка номера для другого гостя", — пояснила Эльвира Афанасьева, управляющий бутик-отеля Madame L.Официальный старт туристического сезона в Калининграде дали губернатор Антон Алиханов и глава Ростуризма Зарина Догузова, которая приехала в регион не только работать, но и отдыхать."Конечно, здесь не хватает достаточного количества номерного фонда. Нам предстоит построить здесь гостиницы 3-4-5 звезд. По сути, нам нужны гостиницы во всех ценовых категорий для наших граждан, и мы будем над этим работать. Безусловно, нужно развивать инфраструктуру в курортных городах", — уверена глава Ростуризма Зарина Догузова.В Калининграде ждут и иностранных гостей, электронные визы заметно увеличили приток зарубежный туристов в регион, сто тысяч человек успели приехать по ним до закрытия границ.