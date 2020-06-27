В суде американского штата Невада российский гражданин Сергей Медведев признался в совершении киберпреступлений в составе группы, ущерб от действий которой финансовым организациям и частным лицам составил 568 миллионов долларов.

В суде американского штата Невада российский гражданин Сергей Медведев признался в совершении киберпреступлений в составе группы, ущерб от действий которой финансовым организациям и частным лицам составил 568 миллионов долларов.По информации Министерства юстиции США, являвшийся одним из лидеров преступной группировки россиянин признал вину в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям, передает ТАСС. Кибермошенничество осуществлялось через фирму, которая скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, а также вредоносное программное обеспечение. Всего организованная группа киберпреступников нанесла предполагаемый ущерб в 2,2 миллиарда долларов.Как сообщалось, в феврале 2018 года Сергей Медведев был задержан в Бангкоке. В Таиланде он прожил около шести лет. Как заявил следователь, задержание россиянина стало результатом международной операции, основным организатором которой выступила американская сторона. Позже задержанный был экстрадирован в США.Ранее американский Минюст сообщил, что в США были задержаны 13 человек – члены группировки Infraud, ущерб от действий которой составил по меньшей мере 530 миллионов долларов. Они занимались изготовлением фальшивых удостоверений личности, отмыванием денег, подделыванием кредитных карт и мошенничеством. Среди задержанных — граждане США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Сама группировка была создана в 2010 году гражданином Украины Святославом Бондаренко. В 2015 году после его исчезновения организацию возглавил Сергей Медведев.