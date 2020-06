Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск посмеялся над приобретением интернет-гигантом Amazon американского разработчика беспилотных автомобилей Zoox. О сделке, сумма которой превышает 1,2 миллиарда долларов, сообщила накануне The Financial Times.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск посмеялся над приобретением интернет-гигантом Amazon американского разработчика беспилотных автомобилей Zoox. О сделке, сумма которой превышает 1,2 миллиарда долларов, сообщила накануне The Financial Times.Сделка стала одной из самых крупных в истории Amazon, который предположительно собирается привлечь технологии Zoox для доставки товаров покупателям на "умных" машинах. В США товары из интернет-магазина Amazon уже развозят роботы-курьеры и беспилотники.Маск в своем "Твиттере" назвал главу Amazon Джеффа Безоса подражателем (copycat). Tesla Маска уже выпускает электромобили с системой электронного помощника водителя. [email protected] is a copy