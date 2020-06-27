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<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2020-mask-posmeyalsya-nad-postupkom-bezosa.html" target="_blank">Маск посмеялся над поступком Безоса</a> - Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск посмеялся над приобретением интернет-гигантом Amazon американского разработчика беспилотных автомобилей Zoox. О сделке, сумма которой превышает 1,2 миллиарда долларов, сообщила накануне The Financial Times.