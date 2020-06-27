Представившись сотрудниками одного из столичных банков, неизвестные злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств похитили с банковской карты московской пенсионерки 4,5 миллиона рублей.

Представившись сотрудниками одного из столичных банков, неизвестные злоумышленники под предлогом сохранения денежных средств похитили с банковской карты московской пенсионерки 4,5 миллиона рублей.Как рассказали в ГУ МВД России по городу Москве, в минувшую пятницу, 26 июня, 73-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денег с принадлежащего ей банковского счета.Как было установлено в ходе следствия, пострадавшей звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает ТАСС. Под предлогом сохранения денежных средств путем осуществления незаконных транзакций с ее банковской карты было похищено 4 миллиона 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже