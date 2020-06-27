Поддержка детства и детского спорта. Откроют ли в этом году школьные и загородные лагеря, что с детскими клубами по месту жительства, благоустройства общественных пространств для

Поддержка детства и детского спорта. Откроют ли в этом году школьные и загородные лагеря, что с детскими клубами по месту жительства, благоустройства общественных пространств для подрастающего поколения. На эту тему сегодня беседуем с директором ледового комплекса «Владимир», чемпионом России и Европы по греко-римской борьбе, человеком который не по наслышке знает и может судить о спортивном