Государство на Украине перестало существовать: его заменили группы чиновников, которые действуют именем несуществующего государства и у каждой из которых есть свой начальник. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Государство на Украине перестало существовать: его заменили группы чиновников, которые действуют именем несуществующего государства и у каждой из которых есть свой начальник. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.Таких чиновников экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины уподобил домашним животным с компьютерным чипом на ухе, передает ТАСС."Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", — считает он.Ситуация в экономике Украины нехорошая, причем не только из-за коронавируса COVID-19, говорит Саакашвили. Кризис будет развиваться, теряются рабочие места, а представители украинской бюрократии "думают, что ничего страшного не происходит", что "у них будет все схвачено и все готово". По словам Саакашвили, этих бюрократов, живущих будто на другой планете, ему иногда хочется "избить".По словам Саакашвили, Россия опередила Украину на фронте реформ, и это — "позор и стыд". В беседе с владельцем харьковского завода холодильников, у которого были бизнесы и на Украине, и в России, грузинский экс-президент узнал, что в России "легче вести экономическую активность и свободнее дышится".Причина — наличие "армии чиновников, которая является такими же врагами нашей страны, как внешний враг", пояснил Саакашвили. Главным же врагом экономического прогресса на Украине он назвал правоохранительную систему.