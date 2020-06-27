Во время предварительного голосования по поправкам в конституцию в Югре досрочно исполнили свой гражданский долг более семи тысяч вахтовиков и девятисот коренных жителей. До большинства нефтяных месторождений и угодий ханты можно добраться только по воздуху - от цивилизации их отделяют километры непроходимых лесов и топей, где даже вертолет посадить непросто.

Во время предварительного голосования по поправкам в конституцию в Югре досрочно исполнили свой гражданский долг более семи тысяч вахтовиков и девятисот коренных жителей. До большинства нефтяных месторождений и угодий ханты можно добраться только по воздуху — от цивилизации их отделяют километры непроходимых лесов и топей, где даже вертолет посадить непросто.Их выносливости и вестибулярному аппарату можно позавидовать. Вертолёт не самый комфортный транспорт – от болтанки, сильного шума и запаха топлива вскоре перестаёт отвлекать даже вид на природные красоты Югры. В режиме "взлёт-посадка" представители участковых избирательных комиссий Сургутского района проводят целый рабочий день. Производственные объекты нефтяников и угодья коренных народов разбросаны по всей тайге, поэтому за рейс приходится приземляться и снова подниматься вверх до 15-ти раз."Учитывая тот факт, что я вообще никогда не летала до того, как попасть в участковую избирательную комиссию, именно на этой работе был мой первый полет, поэтому у меня были колоссальные эмоции", — признается Оксана Арсланова, член участковой избирательной комиссии Сургутского района.На земле еще сложнее, чем в воздухе. Пешком от вертолета до стойбища порой нужно преодолеть солидное расстояние. И это по болоту, где каждый шаг непредсказуем. С большинством лесных жителей связи нет — сигнал до их угодий не доходит."Вот мы летим, садимся, выходим, через вот это всё пробираемся, но вот так получается. Мошки едят, комары кусают, сегодня я упала в болото, провалилась вот так вот. Всё у нас мокрое, но надо", — говорит Диана Тетиевская, член участковой избирательной комиссии.О существовании и местонахождении семей ханты в избиркоме узнают от нефтяников, которые работают в округе, они сообщают точные координаты.66-летний Иван Тайпин всю жизнь прожил в лесу, вдали от цивилизации. Сейчас совсем один — супруги давно не стало, а ближайший сосед в 15-ти километрах."За продуктами езжу в Лянтор, даже ночь не переночую, сразу вечером возвращаюсь. До трассы на моторке, на лодке, потом такси вызываю из города", — рассказывает о своей жизни Иван Тайпин, представитель народа ханты.Зачастую одна посадка равна одному голосу, но возможность реализовать право выбора должна быть предоставлена каждому. Чтобы в сегодняшней эпидемиологической ситуации оградить коренных жителей от угрозы извне, представители комиссий четко соблюдают правила безопасности – в тайге они такие же, как и на городских избирательных участках.