Мероприятие было организовано для подростков Центра социальной адаптации в рамках антинаркотической акции «Компромисс невозможен»...

Мероприятие было организовано для подростков Центра социальной адаптации Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках антинаркотической акции «Компромисс невозможен».Целью акции является антинаркотическая пропаганда, повышение уровня осведомленности о негативных последствиях участия в незаконном обороте наркотиков, а также формирование устойчивой позиции населения к соблюдению законодательства Российской Федерации.Поскольку деятельность Центра направлена на социальную адаптацию и подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, на мероприятии особенно важно было обеспечить ребят необходимыми знаниями с целью выработки устойчивого иммунитета неприязни к употреблению пагубных веществ.В ходе мероприятия сотрудник 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев, опираясь на реальные примеры, рассказал присутствующим об основных опасностях наркотиков для жизни и здоровья человека. До подростков была доведена информация о правовых и социальных последствиях употребления, хранения и распространения наркотических средств и психотропных веществ.С воспитанниками Центра проведена информационно-разъяснительная беседа о своевременности и порядке обращения в органы полиции по фактам совершения противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.В ходе мероприятия была создана доверительная атмосфера. Ребята отметили, что полученные знания позволят им в будущем сделать правильный выбор в сложной ситуации. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек, в том числе 20 несовершеннолетних.УНК ГУ МВД России по г. Москве