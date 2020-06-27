Следственные органы направили в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Его обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка, а также получении взятки.

Следственные органы направили в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Его обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка, а также получении взятки.Как заявил адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе, Натаров был другом семьи девочки и начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, обвиняемый пригласил ее в кинотеатр, где арендовал отдельный зал. Девочка приглашение Натарова приняла. После этого мужчина вступил с ней в половой контакт. Адвокат утверждает, что у семьи год ушел на то, чтобы убедить полицейских начать расследование.После появления в ряде СМИ сообщений о возможной связи Натарова с несовершеннолетней девочкой чиновник вынужден был уволиться. От занимаемой должности его освободили 27 апреля. Защита Натарова заявила, что он ушел по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора, пишет РИА Новости.В отношении Натарова возбуждено уголовное дело, оно находится на личном контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.