Спецборт ГК Роскосмос со специалистами Федерального медико-биологического агентства приземлился в байконурском аэропорту Крайнем. Медики привезли с собой лекарства, аппараты ИВЛ, 2 тысячи комплектов СИЗ. ГК Роскосмос и ФМБА России делают все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению нового коронавируса, сообщили в Роскосмосе.

Спецборт ГК "Роскосмос" со специалистами Федерального медико-биологического агентства приземлился в байконурском аэропорту Крайнем. Медики привезли с собой лекарства, аппараты ИВЛ, 2 тысячи комплектов СИЗ. ГК "Роскосмос" и ФМБА России делают все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению нового коронавируса, сообщили в "Роскосмосе".Накануне стало известно, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в город направлены пять медиков. Вспышка работников космодрома не затронула.23 июня администрация Байконура объявила о новой вспышке заболевания. За 5 дней число ковид-положительных пациентов увеличилось до 90 человек (было 58). К 26 июня заболевших стало 143. Один человек скончался.В городе ввели дополнительные ограничительные меры.