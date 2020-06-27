На днях депутат Верховной рады Украины от правящей партии Слуга народа позволила себе возмутительное высказывание о том, что некоторых граждан страны стоило бы стерилизовать. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс.

На днях депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" позволила себе возмутительное высказывание о том, что некоторых граждан страны стоило бы стерилизовать. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс.Комментируя это заявление, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что киевские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ) тайное соглашение о сокращении численности населения Украины. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов."Им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят", – сказал Рабинович.Напомним, что ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова высказалась за кастрацию граждан, желающих получать социальную помощь. Она отметила, что такие люди готовы рожать детей для получения дополнительных льгот и пособий. При этом их дети, по словам политика, могут быть "низкого качества" и тоже будут претендовать на помощь от государства.Вадим Рабинович заявил, что таким образом представитель правящей партии продемонстрировала реальное отношение властей к народу и подтвердила тем самым наличие тайного меморандума с МВФ.Стоит отметить, что после высказывания Третьяковой Федерация профсоюзов Украины потребовала ее немедленной отставки. В федерации отметили, что такая позиция является антисоциальной и антигуманной.