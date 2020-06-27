27.06.2020

2020-06-27 14:30:03

Во Владимирской области начинают строить дом с русской печи

Заменена камином, потом газом, а теперь электричеством. Ещё в начале двухтысячных казалось, что печи вышли из моды. За ненадобностью их даже начали разбирать. Сейчас заказы на печи снова возросли, - говорят печники. Как удалось вернуть печь в дом, какие их виды бывают и какова их история?

Для Анны Федотовой русская печь - мечта детства. Такая же, только больше, была у её бабушки. Вместе они варили каши и супы. Теперь угостить пирогами из печи Анна может всю семью.

Анна Федотова, заказчик:

- Всегда хотела, чтобы в доме была русская печь, чтобы дети на ней были и готовить однозначно ту еду, которой кормила бабушка в своё время.

Русской печи уже больше 10 веков. Первые печи топили "по-чёрному". У них не было дымоходов. Дым выходил из окон и дверей. От современной древнерусскую печь отличали и габариты. Она была в два, а то и в три раза больше. В деревенских избах на лежанке могли уместиться 5-6 человек! В печах с высоким горнилом - мылись и парились. Материалом для печи служила глина. Сейчас в ходу кирпич. Как и двести лет назад, перед строительством его смачивают водой, чтобы плотнее ложился. А перед первым использованием печь обязательно нужно просушить.

Руслан Гарифулинов, печник:

- Давать температуру печи постепенно, закладка дров где-то по 2-3 кг, в течение двух недель производится сушка печи.

В дворянских домах большей популярностью пользовались изящные печи-голландки. В 18 веке их обкладывали голландскими изразцами - так укрепляли каркас. Отсюда и пошло название. Сейчас изразцы используют редко. Слишком трудоёмко. А чтобы печь не лопнула, кирпичи кладут двойным слоем. От русской печи голландка отличается и внутренним строением.

- Дым выходит в подъемный канал, опускается в опускной канал, далее опять в подъемный канал и уже выходит в горизонтальный канал, затем дымоход уже на улицу.

Строительство дома всегда начиналось с печи. С ней была связана вся жизнь человека. Она не только кормила, мыла и обогревала, но даже, как гласило поверие, изгоняла злых духов. Сейчас на смену пришли газ и электричество, но печи всё равно "в тренде", - смеются печники. Главное - уход за печкой. Чистка, просушка, хорошие дрова. Лучшие - берёзовые.

Нина Глизница, Максим Котов, "Вести-Владимир"