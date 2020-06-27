Министр обороны Сербии Александр Вулин сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Сейчас он находится в самоизоляции, поскольку чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания.

Министр обороны Сербии Александр Вулин сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Сейчас он находится в самоизоляции, поскольку чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания.Глава сербского минобороны продолжает исполнять свои обязанности. Он призвал граждан соблюдать санитарные меры, чтобы не допустить распространения инфекции.Ранее один из государственных секретарей минобороны Сербии был госпитализирован с COVID-19. Все сотрудники ведомства проходят тестирование на коронавирус регулярно, пишет РИА Новости.По данным международного ресурса Worldometers, всего в Сербии выявлено 13 565 случаев заражения, 12 232 человека выздоровели, 265 умерли.