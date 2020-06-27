Десятки жителей Талабских островов приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию России. Избирательный участок организован на острове Залита. Пожилых людей и поселенцев на острове Белов члены комиссии посещают на дому.

Десятки жителей Талабских островов приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию России. Избирательный участок организован на острове Залита. Пожилых людей и поселенцев на острове Белов члены комиссии посещают на дому.Наталья Юлихина живет на острове Залита всю жизнь, в выборах участвует регулярно, в этот раз — на дому. Таких мер предосторожности никогда не было, говорит она. Перед голосованием приходится надеть маску и дезинфицировать руки. Только после этого комиссия выдает бюллетень и одноразовую ручку. "Мы думаем, за хорошее будем голосовать, что хуже не будет, а будет лучше", — говорит Наталья.На островах немало пожилых людей, которые и в силу здоровья и по соображениям безопасности не могут прийти на участок. Он хоть и под открытым небом, но комиссия — в масках и защитной одежде."На этом острове люди больше проявляют сознательность и приходят на участок. Это на острове имени Залита, что касается острова Белов, там голосование исключительно на дому, мы приезжаем на катере туда и обходим всех людей по домам", — рассказывает Мария Знаменская, председатель участковой избирательной комиссии.Острова — один из центров паломничества в Псковской области. В святых местах, где жил знаменитый старец Николай Гурьянов и сейчас особо чтят веру, родной язык и русскую культуру. Поэтому поправки в конституцию, которые касаются этих ценностей, находят отклик у местных жителей. "Что же я должна забыть русский язык, и так уже много говорят не по-русски. Чтобы не забывали русский язык, не забывали наши корни, это святое", — считает Анна Соловьева.На островах уже проголосовали десятки человек, но основной поток еще впереди. С сегодняшнего дня возобновил регулярные рейсы катер Талабск. Пассажирское сообщение между островами и большой землей было отменено ранее из-за пандемии коронавируса. Теперь у всех приезжающих на остров туристов есть возможность воспользоваться местным участком для голосования по поправкам в конституцию России. Если, конечно, они заранее позаботятся о том, чтобы зарегистрироваться для голосования по месту пребывания.