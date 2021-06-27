Установлено, что банкноты, которыми расплатился злоумышленник, по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам билетов Гознак и являются поддельными...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.Сотрудниками полиции установлено, что заявитель через сайт объявлений продал свой телефон за 40 тысяч рублей. Покупатель расплатился с ним 5-тысячными купюрами. Через некоторое время мужчина попытался оплатить покупку в одном из магазинов, однако было обнаружено, что купюры имеют признаки подделки, после чего он обратился в правоохранительные органы.Согласно проведенному исследованию данные банкноты по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам билетов Гознак и являются поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний житель столицы.СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленника к аналогичным фактам противоправной деятельности.За данное деяние законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22