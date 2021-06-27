Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 573 человека.

Во Владимирской области на 26 июня подтверждено 177 новых случаев заражения коронавирусом, что на 17 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 53 горожан. Ещё 26 жителей подхватили опасную инфекцию 26 в Муромском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, по 7 - в Вязниковском и Александровском, 6 - в Юрьев-Польском, Суздальском, Собинском и Меленковском районах. Пять инфицированных выявлено в Судогодском, 4 - в Камешковском, Гороховецком и Киржачском, 3 - в Селивановском, 2 - Кольчугинском районах и в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 573 человека. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8113 случаев во Владимире, 4295 - в Гусь-Хрустальном районе, 3924 - в округе Муром.Выздоровели за последние сутки 183 владимирца. Всего за время пандемии болезнь победили 33 041 пациентов в регионе.Всего от коронавирусной инфекции во Владимирской области скончалось 1 271 человек. Три человека умерло за последние сутки.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.