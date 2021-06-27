Эту необычную русско-итальянскую историю любви хранят уникальные документы Государственного архива области.

Эту необычную русско-итальянскую историю любви хранят уникальные документы Государственного архива области. А вы знаете, что венчание великого баса Фёдора Шаляпина и балерины-итальянки Иолы Торнаги состоялось во Владимирской губернии таким же знойным летом как сейчас, только 123 года тому назад. Где именно и при каких обстоятельствах? Всё самое интересное - от Марии Платанюк.Великий русский бас Фёдор Шаляпин в образе идальго Дон Кихота. Эта роль и пьеса в 30-ые годы 20-ого века создавались "под него". В жизни самого Фёдора Ивановича была своя Дульсинея. Правда, не испанка. Итальянка. Иола Торнаги (Ло-Прести). Вряд ли в свои 22, отправляясь на гастроли в Россию, прима венецианского театра думала, что эта страна станет её судьбой. Выступить в Нижнем Новгороде итальянскую балетную труппу пригласил Савва Мамонтов - известный меценат и любитель искусства. Здесь Иола и встретила молодого Шаляпина. "Иль бассо"- так его называла и она. За роскошный голос. Танцовщица не знает ни слова по-русски. Крестьянский сын Шаляпин не знает итальянского. Впрочем, в любви Иоле он признается красиво. На генеральной репетиции "Евгения Онегина". Спев: "Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги". Черноокая балерина не устояла. Она останется в Москве, а потом и в жизни Фёдора Ивановича."Очи чёрные" он пел, как посвящение ей. Иоле. След русско-итальянского романа есть и в документах Государственного Архива, рассказывает архивист Марина Назарова. И это в прямом смысле слова- соприкосновение с судьбой великого человека. Актовую запись о бракосочетании Фёдора Ивановича с возлюбленной хранит метрическая книга Спасской церкви села Гагино Александровского уезда Владимирской губернии. Марина Назарова, главный архивист сектора Госархива Владимирской области: «Событие произошло 27 июля 1898-ого года. Женихом значится Вятской губернии Вожальской области деревни Сырцевой крестьянин Фёдор Иоаннов Шаляпин православного вероисповедания, первым браком. 25 лет. Невестой в этой записи значится итальянская подданная Иола Ло-Прести, католического вероисповедания, первым браком, тоже 25 лет».В 2015-ом эта метрическая книга была внесена в список особо ценных документов Госархива. Хранится в сейфе. На руки - в читальный зал - не выдаётся. Однако, доступна для всех желающих в оцифрованном виде. Архивный эксклюзив - специально для "Вестей".- Эта книга является консисторским экземпляром. Это копия метрической книги, которая составлялась в приходе Спасской церкви села Гагино и отправлялась во владимирскую духовную консисторию на хранение. Приходской экземпляр, к сожалению, не сохранился. Поэтому у нас на руках единственное свидетельство бракосочетания Фёдора Ивановича Шаляпина.В отдельной графе - и сведения о поручителях жениха и невесты. Свидетелях. Это, по словам исследователей, объясняет и выбор места для венчания Шаляпина и Торнаги.- Поручителем на свадьбе был Савва Иванович Мамонтов. Это давний друг Фёдора Ивановича Шаляпина. Он гостил у него очень часто в имении Путятино, которое относится к приходу села Гагино. Кроме того, он исполнял несколько партий в его частной, московской опере.Одним из свидетелей со стороны невесты был ещё один друг Шаляпина - художник Константин Коровин. История сохранила моменты легендарной свадьбы. На венчание Шаляпин приехал в поддёвке и картузе. Опоздал. Шёл дождь. Пара, добираясь до церкви, вымокла до нитки. Богатого стола не было, зато были ковры, на которые уселись по-турецки, полевые цветы и вино. А на утро - "оркестр из печных вьюшек, заслонок и вёдер", которым дирижировал сам Сергей Рахманинов. Ради семьи Иола оставила сцену. Любимый первенец Игорь умер от аппендицита. Но появились Ирина, Борис, Лидия, Фёдор и Татьяна. На этом фото Иола Шаляпина в окружении детей. "Твой навсегда Фёдор". Так певец подписывал письма ей. Однако, когда младшим детям было около года, в жизни Шаляпина появилась вторая семья. Соперницей стала вдова Мария Петцольд. Бросать Иолу Фёдор Иванович долго не хотел, разрываясь между двумя столицами. В эмиграцию в 22-ом Шаляпин уедет с Марией и тремя дочерьми, рожденными ею. Иоле, впрочем, он писал и в эмиграции, а Дзержинского просил, чтобы отношение "власти к Шаляпину" не отражалось на семье первой.Иола Шаляпина прожила в России 6 десятилетий, стала свидетелем революций и войн. В Италию уехала лишь за несколько лет до смерти. Бывшая итальянская прима взяла с собой только фамильные альбомы. Со страниц которых на неё смотрел он, великан с грустными глазами. "Царь-бас".Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".