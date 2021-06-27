Государственная Дума России планирует сэкономить до 180 миллионов рублей из бюджетных средств на понижении звездности гостиниц для депутатов.

Государственная Дума России планирует сэкономить до 180 миллионов рублей из бюджетных средств на понижении звездности гостиниц для депутатов.Об этом сообщил глава аппарата нижней палаты парламента Игорь Дивейкин. По его словам, понижение звездности гостиниц для депутатов ради экономии бюджетных средств будет осуществляться путем открытого аукциона, передаёт "Интерфакс".Глава аппарата Государственной Думы подчеркнул, что это решение коснется депутатов нового созыва, проживающих за пределами Москвы. До получения служебного жилья они расселяются в гостиницах.Дивейкин добавил, что благодарясовершенствованию системы закупки авиабилетов для депутатов Госдумыза два года удалось сэкономить уже 405 миллионов рублей.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также ранее заявлял, что за последние пять лет работы седьмого созыва Госдума сэкономила 2,4 миллиарда рублей. Для этого депутаты отказались от малозначительных поездок в другие страны. Кроме того,по поручению Володина, были оптимизированы расходы по целому ряду направлений.