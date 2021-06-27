В центре Москвы инспектор ГАИ остановил для проверки документов один из автомобилей. Водитель этой машины разбираться с дорожной полицией не стал. Вместо этого он запрыгнул в служебное авто ..
<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2021-muzhchina-ugnal-mashinu-gai-v-centre-moskvy.html" target="_blank">Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы</a> - В центре Москвы инспектор ГАИ остановил для проверки документов один из автомобилей. Водитель этой машины разбираться с дорожной полицией не стал. Вместо этого он запрыгнул в служебное авто ..
[url=https://33live.ru/novosti/27-06-2021-muzhchina-ugnal-mashinu-gai-v-centre-moskvy.html]Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы[/url] - В центре Москвы инспектор ГАИ остановил для проверки документов один из автомобилей. Водитель этой машины разбираться с дорожной полицией не стал. Вместо этого он запрыгнул в служебное авто ..