Показали, как спасать утопающего. На водоеме Семязино в городе Владимире сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы и молодежного клуба «Спасатель» провели показательное мероприятие для

Показали, как спасать утопающего. На водоеме Семязино в городе Владимире сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы и молодежного клуба «Спасатель» провели показательное мероприятие для отдыхающих. Специалисты рассказали, что подплывать к тонущему надо сзади, чтобы он случайно не ударил спасающего. Буксировать на берег пострадавшего необходимо также – обхватив сзади, придерживая со спины и за шею. Вытащив пострадавшего на