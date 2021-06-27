Сотрудники МЧС России продолжают мониторить лесопожарную обстановку с использованием беспилотников.

Продолжается мониторинг лесопожарной обстановки с использованием беспилотников. Очередное патрулирование прошло 26 июня в Гусь-Хрустальном районе. Сотрудники Главного управления МЧС России проверили лесопожарную обстановку вблизи населённых пунктов Мезиновский, Гусевский, Уршельский. Пожаров не обнаружено.В условиях аномально жаркой погоды и отсутствия осадков на территории Владимирской области установился 4 класс пожарной опасности. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высокий класс пожарной опасности сохранится до 28 июня.В настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим. Любое разведение огня под запретом. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 тысяч рублей на граждан и до 400 тысяч рублей – на юридических лиц.ФОТО: