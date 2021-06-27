У злоумышленника было изъято 23 пакета с веществом растительного происхождения, общей массой более 130 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – каннабиса (марихуана).Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Костикова, когда пытался сделать закладку с веществом растительного происхождения. У злоумышленника было изъято 23 пакета, общей массой более 130 граммов. Согласно справке об исследовании шести пакетов в них находится наркотическое средство – каннабис (марихуана).По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Согласно действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60