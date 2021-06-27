Если вас манят не жаркие страны, а маленькие старинные города, то вас ждет Юрьев-Польский.

Если вас манят не жаркие страны, а маленькие старинные города, то вас ждет Юрьев-Польский. Включите его в свое путешествие "выходного дня". Наверняка вы еще многое не видели, и не знали про этот колоритный, уютный и богатый историей город.В июне 1956 года в Юрьеве-Польском произошло таинственное происшествие. О ЧП у захоронения фабриканта Ганшина, конечно, слышал и юрьевский краевед Сергей Хламов. В своей книге "Баночка из-под ландрина " он посвятил главу известным промышленникам. Ткачихи с фабрики "Авангард" в тот день видели загадочную машину "Победа" на Петропавловском кладбище. С могилы тогда исчез памятник, а обнаруженный склеп - опустел. Сегодня на месте старинного кладбища и склеп уже не найти, там построен Дворец культуры. И что хранилось в фамильном склепе , что забрали с собой неизвестные, так и осталось загадкой, привлекательной для туристов. Сергей Хламов историк, краевед, писатель: «Эта фамилия очень известна в нашем городе. Ткацкий бизнес , который до революции здесь развивался, во многом получил толчок именно от этой семьи Ганшиных, которые были отцами города. Многое сделали для города, водопровод, освещение»Этим летом Сергей Юрьевич встречает в родном городе потомка известных промышленников - Николая Сергеевича Ганшина. Московский гость- правнук одного из последних владельцев фабричного производства Сергея Алексеевича Ганшина. Николай Сергеевич далёк от бизнеса. Увлечен фотографированием, историей авиации, закончил столичную Бауманку. Выйдя на пенсию , путешествует. В Юрьеве-Польском второй раз. После шума мегаполиса приятно вернуться на родину предков. Николай Ганшин, потомок рода промышленников Ганшиных: «Тут спокойно, размеренно. мало народу, машин, все доброжелательные . Я вообще о вас узнал от прохожего. Город мне очень нравится».Среди современных достопримечательностей старинного Юрьева- Польского оценил и новое городское пространство. Вместе с Сергеем Хламовым прогулялся по Парку городской усадьбы Ганшиных. Удобные лавочки, качели, уличные фонари, зоны для занятий спортом. В 2020-ом Юрьев-Польский в рамках нацпроекта и "Жилье и городская среда" получил 18 миллионов на благоустройство. В результате горожане получили прекрасное место для досуга. Кстати сами юрьевцы выбрали и название парку через интернет- голосование. Выиграл Ганшин-парк. Историческая справедливость - улыбается московский гость, комментируя известную семейную фотографию. .- Сергей Алексеевич, мой прадед, Пелагея Павловна его жена, 2 дочки Валентина и Ольга , дедушка ...Алексей и Николай…Ткацкий бизнес в Юрьеве-Польском начал в 19 веке Алексей Васильевич Ганшин, а продолжили его уже сыновья. Иван - Постный, Николай - Грозный и Сергей - Милостивый. Так братьев - в зависимости от их характеров называли на фабрике. Сергей Алексеевич- прадедушка московского гостя- был очень обаятельным человеком. Учился за границей, окончил политехнический институт в Берлине. Прогрессивный и интересующийся. Фабрикой занимался мало, в отличие от братьев. Зато первым в 1913 году в Юрьев- Польский привезет диковинку- легковой автомобиль. А в своей усадьбе в селе Косинское создаст великолепнейший парк с фонтаном, бассейном и оранжереями, в которых росли персики и ананасы. После национализации в 1918 году его имение в Секерино преобразуют в дом отдыха для рабочих. А у богатых фабрикантов Ганшиных, вынужденных уехать в Москву, начнется другая жизнь..на выживание. Сегодня в Юрьеве-Польском можно совершить путешествие в прошлое семьи Ганшиных и их родственников Овсянниковых и Бедняковых. Музейные экспозиции оценил и правнук известного фабриканта. Правда отвечая на вопрос Сергея Хламова, что бы хотелось в городе изменить, - ответил- вернуть топониму - Юрьев-Полький прежнее ударение- Польской. От широкого слова " Ополье ". Как и было во времена Ганшиных.Татьяна Воронцова. Мария Платанюк. Александр Чунаев. При содействии Сергея Лёзова. "Вести-Владимир".