Региональный Россельхознадзор проверил соблюдение требований законодательства в сфере ответственного обращения с животными в отношении передвижного цирка, находившегося на тот момент в областном центре.

Региональный Россельхознадзор проверил соблюдение требований законодательства в сфере ответственного обращения с животными в отношении передвижного цирка, находившегося на тот момент в областном центре. В ходе проверки ведомство обнаружило ряд нарушений. В частности в цирке не вёлся анализ физического состояния животных, их клинического здоровья, учет кормления и поения. Более того, корм для закупался без сертификатов и других сопроводительных документов, а животных семейства кошачьих и вовсе кормили "просрочкой". Поилки были размещены не во всех клетках, а существующие не дезинфицировались.Также были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.По итогам проверки в отношении владельца животных было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуального предпринимателя признали виновным и назначили административное наказание.