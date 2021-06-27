Все любители футбола прикованы к телеэкранам в эти дни. Продолжаем следить за Чемпионатом Европы, уже за 1/8 финала. Кстати в следующем году российский футбол отметит свой юбилей - 125-летие.

Все любители футбола прикованы к телеэкранам в эти дни. Продолжаем следить за Чемпионатом Европы, уже за 1/8 финала. Кстати в следующем году российский футбол отметит свой юбилей - 125-летие. И вообще есть версия, что первыми играть в футбол стали именно на Владимирщине. Зрелищности этой популярнейшей игре всегда придавали элементы шоу или финты, как еще принято называть. Фирменные трюки есть у всех мировых звезд. Но наши владимирские футболисты тоже не пасуют.Обводка мяча, ложный удар и педалада - эти футбольные финты Илья Татаренко выполняет профессионально. А любимый его трюк - "Радуга". Это перебрасывание мяча над головой соперника по дуге.Такой финт игроки называют "издевательским", потому что он сбивает соперника с толку. За него даже можно получить желтую карточку, рассказывает Илья. Так произошло у известного бразильского футболиста - Неймара. Он исполнил "радугу" возле углового флажка. Соперники отреагировали спокойно, а вот арбитр посчитал прием неуважительным отношением к противоположной команде. Эффектность финтов во многом зависит от ловкости, баланса и техники, но одним и тем же приемом всех соперников не обыграешь. Илья Татаренко, футболист: «Когда ты обводишь соперника определенным финтом, да... Ты создаешь небольшое преимущество. Заблаговременно твой соперник не может узнать, какой финт ты сделаешь. Соответственно, можно использовать различные финты, которые есть в футболе. Их сейчас настолько много, что бери любой, изучай и в поле применяй».Илья в футболе с детства, начинал с "Торпедо", потом играл за Муром, где был одним из лучших игроков. А сейчас в команде "Металлург Кольчугино". Символическое возвращение к истокам, говорит Илья.Именно кольчугинцы первыми стали играть в футбол во Владимирской области. Считается, что в 19 веке в Кольчугино приезжали работать многие специалисты по цветному металлу из Англии. Они привезли с собой всю футбольную атрибутику: мячи, бутсы, форму. А первыми применять финты в футболе стали наши земляки - Борис Взоров, который впоследствии станет первым из владимирцев заслуженным мастером спорта в прыжках в высоту и изобретателем перекидного прыжка. Леонид Щукин. Муромский футболист забивал голы, делая в воздухе гимнастический пируэт "ножницы". Или Сергей Красовский - владимирский футболист неожиданно стал для всех солистом Большого театра. Все эти данные можно найти в книге спортивного журналиста Вячеслава Юденича.Сейчас кумиры изменились. Илье нравятся техника игры Диего Марадоны. А болеет на Чемпионате Европы по футболу он за сборную Бельгии. Илья Татаренко, футболист: «Мне симпатизирует эта команда тем, что они показывают высокий уровень футбола. Также подбор игроков у них исключительных, то есть всен на индивидуальных действиях. Достаточно много всего могут в отличие от наших игроков сборной. Я думаю, что они как можно дальше пройдут на Евро».Татаренко не только действующий игрок, но и тренер. Свою детскую команду по мини-футболу он ведет уже несколько лет. И для его воспитанников главный кумир сам Илья. Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир".