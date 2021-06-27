Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Бирюков и Андрей Маринин станут кандидатами от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Госдуму. ..

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Бирюков и Андрей Маринин станут кандидатами от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Госдуму. Решение принято на съезде политического объединения.Бывший мэр Лакинска и председатель регионального отделения эсеров Андрей Маринин пойдёт по округу №79. Уже известны два конкурента справедливоросса – комунистка Лариса Емельянова и действующий депутат ГД от «ЕР» Игорь Игошин.Сергей Бирюков попытается составить конкуренцию единороссу Григорию Аникееву и лидеру владимирских коммунистов Антону Сидорко.