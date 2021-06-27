В День молодежи 27 июня стартовал онлайн-тур Это Россия. Проект подготовили организаторы конкурсов Мастера гостеприимства и ТопБЛОГ, которые реализуются на базе платформы Россия – страна возможностей.

В День молодежи 27 июня стартовал онлайн-тур "Это Россия". Проект подготовили организаторы конкурсов "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ", которые реализуются на базе платформы "Россия – страна возможностей".Ребята получили возможность посетить примечательные уголки нашей страны в онлайн-режиме. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров напомнил о необъятных просторах и красотах России, которыми можно любоваться бесконечно.Онлайн-мероприятие проводилось при помощи тревел-блогеров. Вскоре участники проектов президентской платформы смогут отправиться в путешествие в один из регионов.При поддержке Ростуризма и Росмолодежи для активистов подготовлены специальные туры. Участники проектов платформы смогут отправиться в недельные поездки, туры выходного дня, авторские путешествия.Помимо развлекательных целей, все путешествия будут наполнены богатой культурно-познавательной программой. В разработке туров участвовали специалисты общества "Знание".В онлайн-мероприятии принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказал о красотах возглавляемого им региона и посоветовал места для посещения.Также в программе были трансляции из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Владивостока, Ростова-на-Дону, Камчатского края, Крымского полуострова, озера Байкал и других уголков России.