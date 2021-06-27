Виновник аварии скрылся с места ДТП.

ДТП произошло вчера в 23:35. По предварительной информации регионального УМВД, неустановленный водитель NISSAN ехал со стороны улицы Топорикова и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилями Mitsubishi, KIA, ВАЗ и Honda.Виновник аварии оставил место ДТП. На амбулаторное лечение отправлены два пассажира автомобиля KIA - женщины 1971 года рождения и 1936 года рождения.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность автомобиля NISSAN.Напомним, за несколько дней это второе дорожно-транспортное происшествие на Двориковском шоссе.