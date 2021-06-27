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<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2021-v-avarii-s-dvumya-avtobusami-pod-arxangelskom-postradali-lyudi.html" target="_blank">В аварии с двумя автобусами под Архангельском пострадали люди</a> - Утром 27 июня на пересечении улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас в Архангельской области столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых ..