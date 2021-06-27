В 23-02 26 июня в деревне Савково Муромского района на улице Овражной загорелся частный дом. Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия пожарных огонь полностью охватил дом с ..

В 23-02 26 июня в деревне Савково Муромского района на улице Овражной загорелся частный дом.Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия пожарных огонь полностью охватил дом с хозяйственной пристройкой. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.Погибших пострадавших нет.На вызов выезжали 4 единицы техники, а также 11 человек личного состава.