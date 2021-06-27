26 июня в районе 23.00 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме в деревне Савково Муромского района. Звонок был поздним, отмечают в пресс-службе ведомства, поэтому огонь на момент приезда

26 июня в районе 23.00 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме в деревне Савково Муромского района. Звонок был поздним, отмечают в пресс-службе ведомства, поэтому огонь на момент приезда пожарных охватил всю площадь дома и хозяйственную постройку. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались