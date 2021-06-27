В водоёмы Владимирской области выпустят 6200 диких уток. Госохотинспекция заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку особей. Птенцы кряквы уже выпущены в ..

В водоёмы Владимирской области выпустят 6200 диких уток. Госохотинспекция заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку особей.Птенцы кряквы уже выпущены в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Меленковском, Муромском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Судогодском и Суздальском районах. 29 июня молодняком заселят Петушинский и Собинский районы.Летом ёмкость большинства современных водно-болотных угодий создаёт необходимые защитные и кормовые условия для водоплавающих животных. Выпуск искусственно выращенных уток дополняет естественное воспроизводство.