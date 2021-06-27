В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером и в первой половине ночи на 28 июня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером и в первой половине ночи на 28 июня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах град, усиление порывов ветра до 17 м/с.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.