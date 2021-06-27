Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет предлагают заняться озеленением и благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполнять подсобные работы на производстве, участвовать в подготовке школ к новому учебному году. Кроме того, они могут трудоустроиться вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений. Летняя занятость даёт ребятам возможность изучить рынок труда, определить склонности к будущей профессии, пройти этапы трудоустройства и получить свою первую трудовую книжку.

Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет предлагают заняться озеленением и благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполнять подсобные работы на производстве, участвовать в подготовке школ к новому учебному году. Кроме того, они могут трудоустроиться вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений. Летняя занятость даёт ребятам возможность изучить рынок труда, определить склонности к будущей профессии, пройти этапы трудоустройства и получить свою первую трудовую книжку.Трудоустройство подростков осуществляется на тех предприятиях и организациях, где условия труда и виды работ соответствуют требованиям законодательства о труде, предусмотренных для лиц этой возрастной категории.Для поиска работы соискателю необходимо:− авторизоваться на портале Госуслуг и перейти по ссылке: ;− заполнить и отправить заявление (оно поступит в подразделение, выбранное вами при заполнении. Проверить статус заявления можно в Личном кабинете);− результат по услуге будет направлен в Личный кабинет.Фото