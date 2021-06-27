27 июня около 12.00 на улице Верхняя Дуброва во Владимире сбили 84-летнего мужчину. По предварительным данным УМВД, 55-летний водитель “ВАЗа” наехал на пенсионера, когда тот переходил дорогу

27 июня около 12.00 на улице Верхняя Дуброва во Владимире сбили 84-летнего мужчину. По предварительным данным УМВД, 55-летний водитель “ВАЗа” наехал на пенсионера, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу – горел зеленый сигнал светофора. Дедушка скончался на месте. Известно, что травмы получил еще один пешеход – 57-летняя женщина. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и